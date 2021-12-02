Женщина узнала о беременности за 50 минут до родов

Пользовательница TikTok рассказала, что узнала о беременности за 50 минут до родов и родила здоровую дочь.

Ханна Вайет, которой сейчас 23 года, рассказала, что три года назад проснулась утром с сильной болью в животе и спине. Женщина предположила, что у нее запор. «Отец нашел меня в туалете, и мама попросила его вызвать скорую помощь. Оператор по телефону сказал, что это может быть аппендицит, и что ко мне направили бригаду медиков. Позже он перезвонил и заявил, что доступных бригад нет, и что отцу придется самостоятельно отвезти меня на прием к врачу», — отметила она.

В больнице врачи попытались взять у Вайет кровь на анализ. Но женщина испытывала такую сильную боль, что не могла усидеть на одном месте. Неожиданно у нее отошли воды, и стало очевидно, что пациентка вот-вот родит. Вайет не знала о беременности. Более того, она пила противозачаточные таблетки.

«Они отвели моих родителей в кабинет, где сообщили, что они скоро станут бабушкой и дедушкой. Я попросила, чтобы мама была рядом со мной, а папа остался в кабинете, где он пил чай, ел печенье и звонил моему брату», — рассказала женщина.

Сотрудники больницы вызвали акушерок, и спустя 50 минут Вайет родила дочь. После этого молодую мать и ребенка перевезли в другую больницу.

Сейчас она — мать-одиночка с трехлетней здоровой дочерью. Она благодарна врачам, которые были рядом с ней в момент родов.

Многие пользователи в комментариях рассказали о похожем опыте из жизни. Одна женщина написала: «У меня была такая же история, только я обнаружила беременность на 27 неделе (в норме беременность длится 38 недель — прим. «Ленты.ру») при тех же средствах контрацепции». «Я узнала о своей беременности на 34 неделе и пила те же таблетки! В мае моей дочери будет семь лет», — отметила другая.

Ранее сообщалось, что жительница Швеции не знала о беременности и неожиданно родила на второй день отпуска. Она почувствовала странные симптомы после того, как искупалась в бассейне и отправилась в бар за очередным коктейлем.