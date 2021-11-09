Не знавшая о своей беременности женщина поехала в отпуск и родила

Шведка не знала о беременности и неожиданно для себя родила

Жительница Швеции не знала о своей беременности и неожиданно родила на второй день отпуска. Об этом сообщает издание The Mirror.

В 2018 году 44-летняя Аннели Ризберг поехала в отпуск на Майорку вместе со своим 46-летним возлюбленным Мэтсом Густавссоном и его братом с супругой. «У меня не было никаких признаков беременности, — утверждает шведка. — Я не набрала вес и не испытывала никаких других симптомов».

На второй день отпуска Ризберг искупалась в бассейне и отправилась в бар за очередным коктейлем. Неожиданно она почувствовала что-то странное, а затем поняла, что обмочилась. Обескураженная женщина побежала в свой номер, чтобы переодеться, но в лифте у нее сильно заболел живот.

Ризберг добралась до кровати и решила полежать в надежде, что боль пройдет. Густавссон, который к этому моменту успел употребить несколько алкогольных коктейлей, пришел, чтобы проверить, как себя чувствует его возлюбленная, и обнаружил, что у нее начались роды.

Мужчина побежал вниз, чтобы позвать на помощь. Пораженные сотрудники отеля вызвали скорую помощь, и Ризберг отвезли в больницу. Густавссон последовал за ней на такси. Ребенок родился в карете скорой помощи. После этого женщина провела некоторое время в больничной палате, где врачи обследовали ее и ребенка. Мальчика назвали Уильям.

«У меня есть двое сыновей, поэтому я знаю, каково это — быть беременной, но этот случай застал меня врасплох. Я была в шоке, когда поняла, что происходит», — признается Ризберг.

Оформление документов заняло определенное время, поэтому паре пришлось продлить отпуск. Сложнее всего оказалось убедить родственников в том, что это не шутка. В конце концов, Густавссону пришлось снять видео в больнице и отправить его семье в Швецию. Многие знакомые вызвались помочь паре. Они предлагали одежду для Уильяма, давали советы, и даже предоставили паре детскую кроватку.

Ранее сообщалось, что в Финляндии не знавшая о беременности мать-одиночка почувствовала сильную боль в животе и неожиданно родила второго ребенка. Небольшую прибавку в весе женщина списывала на обычное колебание веса.