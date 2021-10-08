Не знавшая о беременности мать-одиночка неожиданно родила второго ребенка

23-летняя женщина из Финляндии проснулась от боли в животе и неожиданно родила ребенка

В Финляндии не знавшая о беременности мать-одиночка почувствовала сильную боль в животе и неожиданно родила второго ребенка. Об этом сообщает Daily Mirror.

23-летняя жительница финского города Турку Тильда Кантала рассказала, что в конце июня находилась на даче с матерью, сестрой, дядей и дочерью Алеей. Вечером она ушла к себе в комнату и легла спать, а утром проснулась от сильной боли в животе. Сначала женщина решила, что съела что-то не то, однако вскоре поняла, что дело не в желудке.

«Это не было похоже на обычные схватки, но затем появилось очень знакомое желание тужиться. Тогда я поняла, что рожаю ребенка или нескольких детей. В тот момент я ничего не знала», — вспоминает Кантала. Испуганная женщина начала звать на помощь мать, которая вбежала в ее комнату и увидела рожающую дочь. Ехать в больницу было поздно, поэтому ей пришлось принимать роды самостоятельно.

Дядя Канталы вызвал скорую помощь. К приезду медиков женщина родила сына, которого назвала Алеком. По ее утверждению, она не подозревала о беременности, поскольку у нее продолжались менструации. Небольшую прибавку в весе женщина списывала на обычное колебание веса.

«Я смирилась с тем, что произошло. На это ушло несколько недель, но я приняла случившееся. Теперь я счастливая одинокая мама двоих детей», — заключила Кантала.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Кингс-Линн, графство Норфолк, не знала о второй беременности и внезапно родила дочь на полу в ванной. 20-летняя Эрин Хогг, у которой уже был один ребенок, не знала, что находится на девятом месяце беременности.