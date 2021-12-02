К месту аварии на шахте «Листвяжная» пробурили две скважины

На шахте «Листвяжная» пробурили две скважины для предотвращения новых взрывов

На шахте «Листвяжная» Кемеровской области почти завершено бурение двух скважин к месту аварии. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Эти работы проводят для снижения концентрации метана в шахте и предотвращения новых взрывов.

«В настоящее время практически завершено бурение двух скважин с поверхности к аварийному участку. Третья скважина пробурена почти на две трети», — рассказал собеседник агентства.

В шахту закачали 34 тысячи кубометров азота и 1,8 тысячи килограммов хладона для ее охлаждения. Из водоотлива шахты откачивают скопившуюся воду, планируется создать гидрозатворы. Для этого в шахту пробурят еще четыре скважины.

Взрыв метана в шахте в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате погиб 51 человек, среди них пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последним данным, пострадали 96 человек — часть из них уже выписали из больницы.

Возбуждено уголовное дело, пятерых подозреваемых, в том числе директора шахты, арестовали. Семьи погибших на «Листвяжной» получат по одному миллиону рублей от Фонда социального страхования.