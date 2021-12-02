В Красноярске ФСБ задержала пропагандировавшего террористические идеи мигранта. Об этом в четверг, 2 декабря, со ссылкой на пресс-службу краевого управления ФСБ сообщает «Интерфакс».

По данным ФСБ, задержанный является уроженцем одной из стран Центральной Азии. Он занимался призывами к дестабилизации работы органов власти и обстановки в регионе. На мигранта вышли в рамках расследования уголовного дела о содействии террористической организации. Силовики выясняют, с кем еще контактировал задержанный, и проверяют его причастность к другим преступлениям.

24 ноября сообщалось, что ФСБ задержала в Хабаровске иностранного гражданина, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джабхат ан-Нусра».