ФСБ задержала финансировавшего террористов иностранца

ФСБ задержала в Хабаровске задержала иностранного гражданина, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ведомства по Хабаровскому краю.

Сообщается, что 26-летний выходец одной из стран Средней Азии причастен к совершению преступлений, предусмотренных частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он добровольно переводил средства на нужды одного из вооруженных формирований, входящего в структуру «ан-Нусры».

Кроме того, установлены четыре его соотечественника. знавших о преступлении, но не сообщившие о нем в правоохранительные органы. Против них были возбуждены уголовные дела по статье 205.6 («Несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое достоверно известным сведениям предусмотренное статьей 205.1 УК РФ»).

Ранее сотрудники ФСБ в Омске задержали пособника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). По данным агентства, гражданин одной из стран Азии, находясь в контакте с активным участником «Исламского государства», занимался вербовкой россиян и финансированием организации.

