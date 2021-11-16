ФСБ задержала организатора и участников этнической преступной группы

Сотрудники ФСБ и МВД задержали участников преступной группы, которая занималась легализацией мигрантов через фиктивные браки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Спецоперация прошла в Москве, Вологодской, Новгородской, Ярославской и Тверской областях.

По версии следствия, подозреваемые платили россиянам вознаграждение на сумму до 50 тысяч рублей за то, чтобы те оформляли с иностранцами временные браки или регистрировали их в качестве отцов своих детей.

Так приезжим удавалось в упрощенном порядке получить разрешения на временное проживание, вид на жительство или российское гражданство.

Против задержанных были возбуждены дела по части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Шесть из них заключены под стражу, двоих отправили под домашний арест, а еще одну злоумышленницу отпустили под подписку о невыезде.

