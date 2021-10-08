Россиянка прописала в своей квартире сотни мигрантов

В Новой Москве женщина прописала в квартире более 500 человек из южных регионов России

Хозяйка одной из квартир в поселке Рогово в Троицком и Новомосковском округах Москвы (ТиНАО) прописала сотни граждан из южных регионов России, сообщило столичное управление МВД.

Владелицей жилплощади, в котором якобы проживали 562 человека, оказалась 37-летняя жительница Москвы. По данным «Комсомольской правды», женщина прописывала приезжих в течение трех лет. За свои услуги она брала от 25 до 30 тысяч рублей. Общая сумма полученных средств за фиктивную регистрацию составила не менее 14 миллионов рублей.

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Помещение в Новой Москве все время пустовало, даже хозяйка проживала в другом месте. В настоящий момент она задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина РФ». Злоумышленнице грозит штраф в 100 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

В начале октября столичный участковый рассказал, что работники-нелегалы стали чаще прописываться в чужом жилье, чтобы узаконить свое пребывание в России. По его словам, выявить фиктивную регистрацию по месту пребывания приезжих зачастую удается по жалобам соседей. Полицейский призвал россиян сообщать о подобных фактах незаконного заселения сотрудникам полиции в отделы по вопросам миграции.