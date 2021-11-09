ФСБ раскрыла детали приговора боевику за подготовку теракта в Москве

Лидера ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) Хушкадама Солихова, выходца из республики Средней Азии, приговорили к 21 году лишения свободы за подготовку теракта в Москве. Детали приговора «Интерфаксу» раскрыли в центре общественных связей ФСБ.

Приговор был вынесен Вторым Западным окружным военным судом, решение суда вступило в законную силу.

По данным спецслужб, Солихов организовал законспирированную ячейку ИГ, чтобы совершить теракты в Москве с использованием взрывчатки и огнестрельного оружия. Боевика задержали сотрудники ФСБ в октябре 2020 года. Его вина была полностью доказана, он сознался в преступлении. Также были осуждены участники ячейки, деятельность которой была пресечена еще в 2016 году.

ФСБ изъяло у сторонников ИГ большое количество оружия, боеприпасов и самодельных взрывных устройств, приобретенных для совершения диверсий.