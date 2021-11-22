ФСБ задержала вербовавшего в террористическую организацию россиян мигранта

В Омске задержан мигрант, вербовавший россиян в «Исламское государство»

В Омске ФСБ задержала пособника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в понедельник, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, гражданин одной из стран Азии, находясь в контакте с активным участником «Исламского государства», занимался вербовкой россиян и финансированием организации. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.1 («Содействие террористической организации») УК РФ. Мигранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и возможные сообщники задержанного.

22 октября сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт, который планировал совершить на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края сторонник «Исламского государства».