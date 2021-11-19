ФСБ задержала участников российской праворадикальной группировки

В Омской области ФСБ задержала участников праворадикальной группировки. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, ячейка нацистов активно распространяла свои идеи на территории региона с помощью группы в одной из социальных сетей. В организации насчитывалось 23 жителя области, еще около 40 сторонников проживали в других регионах. Возглавляли группу два 19-летних россиянина. Во время обысков у них изъяли плакаты и книги экстремистского характера. Против них возбудили уголовные дела.

В отношении трех других участников группы составлены административные протоколы о возбуждении ненависти, против одного открыто уголовное дело о реабилитации нацизма — молодой человек распространял недостоверные сведения о Великой Отечественной войне.

Задержанных также подозревают в планировании расправ над представителями других политических движений региона и в распространении листовок праворадикального характера.

27 сентября сообщалось, что в Уфе сотрудники ФСБ задержали готовивших теракт против сотрудников правоохранительных органов пятерых неонацистов.