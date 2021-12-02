Автор песен Пугачевой рассказал о проблемах ученицы с жильем

Российский поэт Илья Резник, автор текстов песен для известных исполнителей, в том числе певицы Аллы Пугачевой, рассказал, что семья одной из его учениц может лишиться единственного жилья. Он поделился подробностями в разговоре с «Собеседником».

Проблемы с недвижимостью возникли у подопечной Резника, которую зовут Мария. Девочка вместе с мамой и бабушкой проживает в небольшом доме в Подмосковье. По словам поэта, в 2016 году родители девочки развелись, однако до этого момента у ее отца успели накопиться долги. На данный момент мужчина находится в международном розыске. В итоге матери ученицы пришлось разбираться с долгами бывшего супруга.

Резник отметил, что банк забрал у семьи часть квартиры, где вместе с мужем и ребенком проживает старшая сестра подопечной. Загородный дом — единственное жилье, которое осталось у семьи. Мать девочки пыталась решить вопрос через суд, но проиграла разбирательство. «Даже на ходатайства опеки суд не обратил внимания. Это самая настоящая преступность! Она, чтобы оплатить услуги адвоката, продала машину, украшения, шубу. Но дом все равно выставили на публичные торги», — заявил Резник. Поэт пообещал приложить все усилия, чтобы помочь семье.

В апреле 2021 года Илья Резник рассказал, что остался без загородного дома, который арендовал в течение десяти лет. Поэт вместе с женой оказался вынужден переехать из-за высокой стоимости аренды недвижимости и финансовых трудностей. В итоге семья решила переселиться в трехкомнатную квартиру в Москве.