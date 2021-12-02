Российский дипломат оценил риски от брошенного США и НАТО оружия в Афганистане

Посол по особым поручениям, постоянный представитель России при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) расскзаал о том, что брошенное в Афганистане США и НАТО оружие создает неконтролируемые риски. С подобной оценкой ситуации он выступил в беседе с РИА Новости.

Российский дипломат отметил, что в стране осталось огромное количество современных вооружений, оставленных бежавшими из Афганистана коалиционными силами.

В августе издание The Mirror передавало, что после ухода США из Афганистана в руки талибов (запрещенная в России террористическая организация) попало множество оружия, что позволило боевикам стать самой оснащенной армией террористов в мире. Речь идет о новом оборудовании, которое было доставлено американским военным, находившимся на территории Афганистана, в этом году. В течение нескольких недель, по мере вывода армии США, оружием завладели талибы. Кроме того, на вооружение боевиков попала техника, которая завозилась из США на протяжении 20 лет.

