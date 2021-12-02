Россиянам назвали лучшие города страны для встречи Нового года вдвоем

Tvil.ru: самый популярный город для романтического отдыха на Новый год — Ялта

Самым популярным городом России, куда направляются туристы для встречи Нового года вдвоем, стала Ялта. Об этом стало известно из результатов исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

На втором месте в рейтинге оказался курортный город Сочи, а замыкает тройку лучших городов для романтического отдыха на Новый год северная столица России — Санкт-Петербург. Также востребованными среди россиян в период новогодних каникул стали такие направления, как Кисловодск, Казань, Суздаль, Екатеринбург, Томск и Нижний Новгород.

Согласно данным, дороже всего двум туристам обойдется встретить праздник в Нижнем Новгороде — стоимость ночи в отеле начинается от 7,4 тысячи рублей, дешевле всего в Сочи — от 1,9 тысячи рублей. Отмечалось, что в среднем в январские праздники пара тратит на пятидневный отдых около 15 тысяч рублей.

Данные исследования были предоставлены на основании бронирований жилья туристами, путешествующими вдвоем, с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

Ранее в октябре россиянам назвали лучшие направления для путешествий в межсезонье. Так, популярными направлениями для поездок в низкий сезон стали Ялта, Сочи и Санкт-Петербург.