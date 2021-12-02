Россияне назвали необходимую для счастья сумму

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам нужно 178 тысяч рублей в месяц

Для счастьям россиянам необходимо зарабатываться в среднем 178 тысяч рублей в месяц. Такую сумму назвали участники опроса сервиса SuperJob. Выдержки из него приводит РБК.

В общей сложности с начала года сумма выросла на 12 тысяч рублей. Но пока показатель не достиг рекордного значения 2017 года: тогда россияне говорили, что для счастья им нужно получать 184 тысячи рублей ежемесячно. Мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 тысячи против 155 тысяч рублей. Представления о доходе разнятся и по регионами: больше всего запросов у москвичей: им в месяц нужно 228 тысяч рублей, чтобы быть счастливыми. За Москвой идет Владивосток: там счастье оценили в 204 тысячи рублей.

Как говорила доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская, зарплата «для счастья» является психологической оценкой. Статистик назвала зарплату «для счастья» индикатором самооценки и самоощущения граждан. Этот показатель определяется возрастом, полом и местом жительства граждан. «Чем старше человек, тем больше средств требуется. Расширение спектра потребностей увеличивает размер желаемых доходов на 50-60 процентов к 45 годам», — объяснила она.