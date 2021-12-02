Желание россиян отдохнуть зимой описали фразой «в гробу видали все рекомендации»

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о желании россиян отдохнуть на Новый год и их готовности купить туры на праздники. Ее фразы приводит радиостанция «Эхо Москвы».

«У нас примерно 40 процентов потребителей, что называется, в гробу видали все рекомендации. Они говорят: "Мы рискнем. Мы хотим, покупаем и поедем. Ну, не поедем, значит, перенесем поездку"», — описала специалист и добавила, что примерно такое же число людей «притормозили» с бронированием путевок на зимние праздники.

Ломидзе отметила, что в этом году зимой за рубеж планируют отправиться несколько сотен тысяч отечественных путешественников. «Безусловный лидер здесь Египет, и я думаю, что как минимум 100 тысяч [россиян] придется только на эту страну», — заявила эксперт.

Планирующим поездку за рубеж отечественным туристам Ломидзе посоветовала приобрести полис страхования от невыезда, однако напомнила, что такой документ не включает компенсацию в случае закрытия границ или введения ограничений из-за коронавируса.

«На внутреннем рынке всегда отдыхает больше [людей], чем выезжает за границу, даже на Новый год, потому что и страна большая, и в совокупности у нас туристов больше внутри страны», — пояснила исполнительный директор АТОР и отметила, что наибольшей популярностью на зимние праздники пользуются курорты Краснодарского края и Крым.

Ранее в декабре россияне рассказали, чем будут заниматься в нерабочие дни с 31 декабря по 9 января. Так, большинство участников исследования (27 процентов) признались, что планируют поехать на зимние праздники к родственникам или друзьям. Доля тех, кто хочет поехать в один из городов Европы, составила 16 процентов.