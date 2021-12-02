Хасбулатов ответил представителю Горбачева на слова о шансе сохранить СССР

Председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что сохранение СССР и его превращение в демократическое государство были невозможны. Так он ответил на слова Андрея Грачева, представителя президента СССР Михаила Горбачева, заявившего в своей книге «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), что у советских властей был шанс сохранить Союз в более демократическом варианте.
«Не согласен был с этой точкой зрения и сам Горбачев. (...) Сам Горбачев и подвел к тому, что фактически был полный разлад уже. В Беловежской пуще был нанесен последний удар по хрупкому, фактически уже не существующему государству», — заявил Хасбулатов.
Глава Верховного Совета назвал Горбачева сломленным человеком, который не предпринимал никаких попыток сохранить Союз после своего «заточения» в Форосе.
По мнению Хасбулатова, политика Горбачева нанесла СССР даже больший урон, чем действия первого президента РСФСР Бориса Ельцина, однако общественное мнение часто выставляет президента СССР мучеником из-за форосских событий.
«Горбачеву повезло в плане того, что он оказался задержанным в Форосе. Он предстал как мученик, поэтому все беды, все обвинения, все протесты против него, они в какой-то степени оказались сглаженными», — отметил он.
Пресс-секретарь Горбачева в своей книге высказал мысль, что Советский Союз мог сохраниться, и руководство страны шло по этому пути на протяжении всех шести лет перестройки, а помешали такой трансформации две вещи: путч 1991 года и встреча в Беловежской пуще.