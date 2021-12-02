Хасбулатов ответил представителю Горбачева на слова о шансе сохранить СССР

Председатель Верховного Совета (ВС) РСФСР Руслан Хасбулатов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что сохранение СССР и его превращение в демократическое государство были невозможны. Так он ответил на слова Андрея Грачева, представителя президента СССР Михаила Горбачева, заявившего в своей книге «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), что у советских властей был шанс сохранить Союз в более демократическом варианте.

«Не согласен был с этой точкой зрения и сам Горбачев. (...) Сам Горбачев и подвел к тому, что фактически был полный разлад уже. В Беловежской пуще был нанесен последний удар по хрупкому, фактически уже не существующему государству», — заявил Хасбулатов.

Глава Верховного Совета назвал Горбачева сломленным человеком, который не предпринимал никаких попыток сохранить Союз после своего «заточения» в Форосе.

Август (1991 года — месяц, когда Горбачева блокировали в Форосе — прим. «Ленты.ру»), а заключительный переворот во главе с Ельциным был 7 декабря. Что сделал Горбачев за эти месяцы? Он же даже не сформировал союзное правительство, он не сумел создать из Верховного Совета действительно законодательный орган, который бы властно распоряжался бы, который принимал бы решения Руслан Хасбулатов Председатель Верховного Совета РСФСР

По мнению Хасбулатова, политика Горбачева нанесла СССР даже больший урон, чем действия первого президента РСФСР Бориса Ельцина, однако общественное мнение часто выставляет президента СССР мучеником из-за форосских событий.

«Горбачеву повезло в плане того, что он оказался задержанным в Форосе. Он предстал как мученик, поэтому все беды, все обвинения, все протесты против него, они в какой-то степени оказались сглаженными», — отметил он.

Пресс-секретарь Горбачева в своей книге высказал мысль, что Советский Союз мог сохраниться, и руководство страны шло по этому пути на протяжении всех шести лет перестройки, а помешали такой трансформации две вещи: путч 1991 года и встреча в Беловежской пуще.