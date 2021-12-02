Соратник Горбачева рассказал об упущенной возможности сохранить СССР

СССР мог продолжить существование в демократическом варианте добровольного союза. Об упущенной возможности сохранить союз в своей книге «Последний день СССР» (Le jour ou l'URSS a disparu), выпущенной во Франции, написал последний пресс-секретарь президента Советского Союза Андрей Грачев, передает РИА Новости.

Материалы по теме Красная машина. 30 лет назад Ельцин запретил КПСС. Как Компартия подчинила себе советский народ и почему она рухнула? Отречемся от старого мира. Почему в странах бывшего СССР избавляются от памятников Ленину и советского наследия

По его словам, для сохранения СССР было необходимо адаптировать его к новому миру и обществу, на что были потрачены шесть лет перестройки, однако сделать этого не удалось. При этом соратник бывшего президента СССР Михаила Горбачева рассказал, что, по мнению экс-главы государства, сохранению СССР помешали два события: путч в августе 1991 года и беловежская встреча трех президентов.

Грачев, в свою очередь, подчеркнул, что это поверхностный ответ. Он заявил, что СССР уже не мог существовать в том виде, в каком был создан, так как не был добровольным объединением, а скорее продолжением Российской империи. «Можно сказать, что Перестройка была последним шансом для сохранения Советского Союза, который, к сожалению, оборвался», — резюмировал Грачев.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал посадить Горбачева в тюрьму за развал страны. «Горбачева надо было отправить в места не столь отдаленные, ведь он перечеркнул волю народов жить в единой советской стране. 77 процентов [граждан] проголосовали за это», — заявил Зюганов.