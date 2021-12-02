Российский олигарх впервые избавился от компании из-за климата

Горно-металлургическая компания «Северсталь» олигарха Алексея Мордашова продаст одно из крупнейших угледобывающих предприятий страны «Воркутауголь» за 15 миллиардов рублей. Об этом сообщается на сайте «Северстали».

Покупателем станет компания миллиардера Романа Троценко «Русская энергия». Предполагается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2022 года поcле того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдаст разрешение. «Русская энергия» планирует купить «Воркутауголь» на собственные и заемные средства. При этом Мордашов стал первым миллиардером в России, который избавился от компании на фоне климатической повестки.

В сообщении «Северстали» отмечается, что продажа «Воркутауголь» позволит компании сосредоточиться на стратегии снижения выбросов углекислого газа в атмосферу. «В рамках нашей амбициозной программы декарбонизации, за счет применения новейших технологий мы постепенно снижаем потребление угольного сырья. В будущем этот тренд усилится, в том числе за счет применения водородного топлива», — пояснил гендиректор компании «Северсталь» Александр Шевелев. Предприятие планирует направить средства от сделки, в том числе, на свою стратегию декарбонизации.

В компании заявили, что после продажи «Воркутаугля» выбросы парниковых газов сократятся на 14,3 процента. Тем не менее Шепелев признал, что полностью отказаться от угля в среднесрочной перспективе не получится. «Северсталь» останется ключевым потребителем воркутинских углей — компания заключит долгосрочный контракт с «Русской энергией».

Все больше компаний и стран берут на себя обязательства по сокращению выбросов углекислого газа. С 30 октября по 12 ноября в шотландском Глазго прошел климатический саммит, во время которого государства и участники рынка приняли ряд решений по имплементации Парижского соглашения 2015 года.

