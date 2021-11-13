Участники конференции по климату согласовали текст ее итогового заявления

Участники конференции COP26 в Глазго с опозданием согласовали текст ее заявления

После двух недель обсуждений участники 26-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) согласовали текст ее итогового заявления. Об этом сообщает The Washington Post.

Уточняется, что дипломаты из почти 200 стран взяли на себя обязательства сократить выбросы углерода, отказаться от некоторых видов ископаемого топлива и увеличить помощь бедным странам, находящимся на передовой борьбы с изменением климата.

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Как отмечает BBC News, итоговый документ содержит более мягкие формулировки, чем в проектах соглашения. Кроме того, данных в Глазго обещаний недостаточно, чтобы можно было встать на путь ограничения роста температур до 1,5 градуса Цельсия, как предписывает историческое Парижское соглашение по климату 2015 года.

26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) должна была проходить в шотландском Глазго с 31 октября по 12 ноября, однако мероприятие было продлено на сутки из-за противоречий между делегациями.

Ранее президент России Владимир Путин в видеообращении к делегатам COP26 рассказал, что страна намерена добиться углеродной нейтральности к 2060 году с помощью лесных экосистем. Он подчеркнул, что российские леса «обладают значительным потенциалом по поглощению углекислого газа и выработке кислорода» и составляют почти 20 процентов от всех мировых лесных массивов.