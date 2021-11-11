Cобранию спасателей планеты предсказали провал

Генсек ООН: на COP26 вряд ли удастся добиться амбициозных целей по сокращению выбросов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предсказал провал собранию спасателей планеты. Глава международной организации заявил, что на Конференции по изменению климата в Глазго (COP26) вряд ли удастся добиться постановки и достижения странами более амбициозных целей по сокращению выбросов, передает Associated Press.

По оценкам Гутерриша, в результате переговоров пока не получилось приблизиться ни к одному из установленных ООН приоритетов в борьбе с климатическим кризисом, среди которых есть также сокращение вдвое эмиссии углекислого газа к 2030 году относительно уровней 1990-го. Чтобы предотвращение глобальной катастрофы стало реальным, лидерам государств, по мнению генсека ООН, придется представить новые обязательства в 2022 и 2023 годах.

«Худшим шагом было бы достичь соглашения любой ценой с минимальным общим знаменателем, которое бы не отвечало вызовам, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Гутерриш. Глава ООН отметил, что COP26 находится на решающей стадии и итогом конференции должно стать что-то большее, чем слабая сделка, которую страны-участницы согласятся поддержать.

В конце сентября Гутерриш предупредил, что у человечества есть все шансы на провал в борьбе с глобальным потеплением. Генсек ООН назвал мировые усилия по сдерживанию климатического кризиса недостаточными и предрек неизбежный рост температуры.