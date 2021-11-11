Два главных загрязнителя планеты объединились для ее спасения

США и Китай приняли совместную декларацию по климату на Cop26 в Глазго

США и Китай, которые входят в топ-пять загрязнителей планеты парниковыми газами, приняли совместную декларацию по борьбе с глобальным потеплением. О намерении стран наладить сотрудничество для спасения от катастрофы заявил спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри на конференции СOP26 в Глазго, передает ТАСС.

Керри отметил, что с помощью документа обе страны выразили поддержку сформулированных ООН задач по противостоянию климатическому кризису, в том числе обязались разработать более амбициозные стратегии декарбонизации. «Однако хочу подчеркнуть, что эта декларация стала только первым шагом в движении вперед. Каждый из них имеет значение, и нам предстоит пройти еще долгий путь», — заявил американский чиновник после встречи с представителем Китая по вопросам климата Се Чэньхуа.

По словам Керри, оба государства должны стремиться как можно быстрее достичь климатических целей, в том числе — выполнить обязательства по сокращению мощного парникового газа метана и продолжить снижать вред для планеты. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш одобрил шаг США и Китая. В своем Twitter глава организации назвал декларацию важным шагом в правильном направлении.

В сентябре международная Комиссия по энергетическому переходу сообщила, что наиболее зависимым от ископаемого топлива странам необходимо сократить не только выбросы углерода, но и другого парникового газа — метана. Для этого важно остановить утечки метана на буровых платформах и производственных площадках. В организации отметили, что главные загрязнители атмосферы — Россия, США, Китай и Канада — могут оказать огромное влияние на изменение климата.