Соглашение по опасному газу назвали «поворотным моментом» в борьбе с катастрофой

Более 80 стран согласились присоединиться к предложенному США и Евросоюзом обязательству по сокращению выбросов метана. Американский президент Джо Байден назвал такой шаг «поворотным моментом» в борьбе с глобальной катастрофой. Слова политика приводит The Independent.

Подписавшие документ государства пообещали к 2030 году сократить эмиссии опасного газа на 30 процентов относительно уровней 2020-го. По данным Белого дома, спасать планету от метана согласны 15 из 30 крупнейших источников выбросов. Тем не менее, входящие в пятерку лидеров по загрязнению воздуха Китай, Россия и Индия пока не присоединились к инициативе.

Однако Джо Байден уверен, что это обязательство станет определяющим в борьбе с климатическими изменениями — в сентябре его приняли девять государств, а на конференции ООН по изменению климата (Cop26) число согласившихся практически достигло 100. По словам американского лидера, сокращение метановых выбросов благоприятно скажется не только на атмосфере, но и на здоровье населения, сельском хозяйстве и продовольственной безопасности.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что в последние годы воздух загрязняется как никогда быстро, а на метан приходится около 30 процентов глобальных эмиссий. Однако, чиновница считает, что выбросы этого газа удастся устранить быстрее всего — он надолго не задерживается в атмосфере.

Сокращение метановых эмиссий признали оперативным способом замедлить глобальное потепление и международные аналитики. Исследователи из центра Energy Transitions Commission считают реальным нейтрализовать 40 процентов выбросов опасного газа к 2030 году. Для этого, прежде всего, нужно устранить утечки метана на буровых платформах и производственных площадках нефтегазовых компаний.