В Австралии ради спасения планеты предложили перестрелять коров

Заместитель премьер-министра Австралии Барнаби Джойс назвал забой скота единственным способом сократить уровень метана в стране. Парламентарий и лидер Национальной партии считает, что для снижения выбросов парникового газа на 30 процентов к 2030 году придется «взять винтовку и перестрелять коров». Слова политика приводит The Guardian.

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По мнению Джойса, спасение планеты подорвет благополучие многих регионов, которые существуют за счет сельского хозяйства. Аналогичной позиции придерживается и министр энергетики и сокращения выбросов Ангус Тэйлор. Он заявил, что на Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в ноябре в Глазго, страна официально откажется от обязательств по устранению метановых эмиссий к концу десятилетия. Тэйлор опасается, что борьба с выбросами парниковых газов погубит скотоводческую и мясную промышленность, а затем приведет и к существенному сокращению добычи угля и газа.

Джойс уверен, что именно он предложил премьер-министру Скотту Моррисону исключить целевой показатель по метану из климатической стратегии на 2050 год. Однако глава правительства отметил, что переговоры с парламентарием никак не повлияли на его решение, а раздела про сельское хозяйства в плане не было изначально.

В компании Climate Analytics посчитали ложными предположения о том, что в стране прекратится производство говядины из-за обещаний по количеству выбросов метана. Таким образом власти якобы хотят «скрыть бездействие в области ископаемого топлива». В качестве аргумента аналитики приводят данные — сельскохозяйственная промышленность Австралии уже сократила выбросы на 16 процентов относительно 2005 года. Ежегодно на местных фермах в атмосферу будет выбрасываться на 1,2 процента меньше метана.

Правительство Австралии ранее в октябре обнародовало цель по достижению углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году. План действий, который позволит достичь намеченных результатов, Скотт Моррисон так и не представил. Однако премьер-министр пообещал как можно дольше не закрывать угольные шахты, чтобы не подорвать экономическое благополучие.