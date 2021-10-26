Ведущий поставщик вредного топлива присоединился к спасению планеты

В преддверии Конференции ООН по изменению климата Австралия решила присоединиться к спасению планеты. Ведущий поставщик угольного топлива, обеспечивающего значительную долю вредных выбросов в мире, обнародовал цель по достижению углеродной нейтральности (полной компенсации выбросов углекислого газа) к 2050 году, сообщает France 24.

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Консервативное правительство во главе со Скоттом Моррисоном почти восемь лет отрицало глобальную катастрофу и не старалось остановить климатический кризис. Во время объявления климатической цели на 2050 год премьер-министр заявил, что австралийцам нужна стратегия, которая «была бы эффективной в борьбе с потеплением и адаптировала их будущее под меняющийся мир». Новый план по сокращению выбросов Моррисон так и не представил.

Страна продолжит следовать прошлой стратегии — стремиться к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28 процентов относительно уровня 2005-го. По мнению чиновника, этот план удастся перевыполнить. Премьер-министр также пообещал не закрывать угольные шахты в Австралии как можно дольше. «Мы хотим, чтобы наша горнодобывающая промышленность оставалась жизнеспособной до тех пор, пока на топливо есть мировой спрос», — отметил Моррисон.

Нежелание австралийского правительства содействовать борьбе с глобальным потеплением часто подвергалось критике со стороны союзников, таких как США, Великобритания и соседние островные государства в Тихом океане, которые сильнее всего подвержены климатической катастрофе. Граждане Австралии тоже не раз сталкивались с последствиями загрязнения атмосферы — засухами, лесными пожарами и наводнениями. Опрос аналитического центра Lowy Institute показал, что 78 процентов австралийцев поддерживают достижение углеродной нейтральности к 2050 году, а 63 процента согласны с запретом на бурение новых угольных шахт.

Вопреки призывам ООН отказаться от добычи ископаемого топлива к 2030 году Австралия продолжает развивать угольные проекты — в правительстве считают, что от этого зависит рост экономики. Однако, по мнению экспертов, катастрофические последствия климатического кризиса сильнее скажутся на благополучии страны, чем сокращение горнодобывающей промышленности.