Австралию решили засудить за нежелание спасать планету

Проживающие на островах в Торресовом проливе сообщества решили засудить правительство Австралии. Причиной стало нежелание властей спасать планету от глобального потепления и страх островитян лишиться дома из-за его последствий, пишет The Guardian.

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Существование островов Торресового пролива поставило под угрозу изменение климата. Уровень моря в регионе поднимается вдвое быстрее, чем в среднем по всему миру — за последние десять лет он вырос на шесть сантиметров. Без активного сокращения выбросов парниковых газов к концу века вода станет выше на один метр, и катастрофических последствий не удастся избежать — участятся ливни и наводнения, сократятся запасы питьевой воды и произойдет эрозия почвы. Два самых населенных острова, Боигу и Саибаи, расположены довольно низко — всего на 1,5 метра выше уровня моря. Ливни и наводнения часто портят здания, размывают кладбища, разрушают культурные объекты и фермерские хозяйства. Жители островов боятся, что экстремальные погодные условия уничтожат их родину и заставят переехать в другие регионы.

Виновными в опасном для жизни ухудшении экологической ситуации местные сообщества считают австралийские власти, которые игнорируют глобальную катастрофу. Островитяне подали коллективный иск в федеральный суд — в документе они призвали правительство Австралии сократить к 2030 году выбросы парниковых газов на 74 процента относительно уровня 2005-го. По оценкам климатологов, именно такой объем эмиссий необходимо нейтрализовать, чтобы спасти острова Торресова пролива от затопления.

Ранее правительство Австралии во главе со Скоттом Моррисоном представило цель по достижению климатической нейтральности к 2050 году. Однако власти все еще выступают за развитие вредной для атмосферы горнодобывающей промышленности и не собираются разрабатывать новый план по борьбе с глобальной катастрофой. Текущая стратегия подразумевает сокращение выбросов на 26-28 процентов к 2030 году.