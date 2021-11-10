Грета Тунберг попросила объявить режим ЧС высшего уровня из-за климата

Шведская экоактивистка Грета Тунберг призвала ООН объявить климатический кризис ЧС высшего уровня. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

Вместе с соратниками она планирует обратиться к генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу. «Мы подаем юридическую петицию генеральному секретарю ООН, призывая его объявить климатический кризис глобальной чрезвычайной ситуацией третьего уровня — самой высокой категории ООН», — говорится в сообщении.

Ранее Грета Тунберг присоединилась к протестам в Глазго и призвала мировых лидеров прекратить «бла-бла-бла». По ее мнению, политики лишь притворяются, что серьезно относятся к вопросам изменения климата и к будущему человечества. Никаких изменений после данного саммита не последует, уверена экоактивистка.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Кроме официальных переговоров конференцию посвятили тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют действия в области климата.