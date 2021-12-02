Путин ударил кулаком по столу во время обсуждения катастрофы в «Листвяжной»

Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах шахтеров

Во время обсуждения катастрофы в кемеровской шахте «Листвяжная» президент России Владимир Путин ударил кулаком по столу, сообщает Telegram-канал URA.RU.

«А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать. Вот в этом был смысл наших решений в 2010 году», — сказал российский лидер после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров и ударил кулаком по столу.

Ранее Владимир Путин заявил, что нельзя злоупотреблять мужеством горняков, которые спускались в шахту «Листвяжная». Кроме того, он поручил выяснить обстоятельства и причины трагедии в Кузбассе.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате аварии погиб 51 человек, в том числе пять спасателей. По последней информации, пострадали 99 человек. 2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.