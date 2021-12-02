В угольном профсоюзе назвали способ повысить безопасность работы шахтеров

Первый заместитель председателя Российского независимого профсоюза угольной промышленности Рубен Бадалов назвал условие, при котором можно было бы защитить жизни и здоровье шахтеров. По его словам, главный фактор, который заставляет людей игнорировать безопасность и тяжелые условия труда, это неправильное соотношение основного заработка и премиальной части. Своим мнением на этот счет Бадалов поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент России Владимир Путин потребовал «жестко спрашивать по закону» с тех, кто пренебрегает техникой безопасности работников на шахтах, подвергая их смертельному риску. Глава государства подчеркнул, что строго следить необходимо за надлежащим состоянием оборудования шахт и индивидуальных спасательных средств работников.

«70 на 30»

Безусловно факторов, влияющих на безопасность работы на шахтах много, но главный из них — это заработная плата, отметил первый зампредседателя Российского независимого профсоюза угольной промышленности. Бадалов отметил, что до сих пор многие работодатели лишь формально поддерживают предписанное законом соотношение заработной платы, тем самым вынуждая сотрудников пренебрегать собственной безопасностью и перерабатывать.

«Одно из главных факторов, влияющих на безопасность на шахтах, это отсутствие установленных гарантированной части заработной платы на уровне 70 процентов, а премиальной части — на 30. Такое соотношение до сих пор во многих местах не соблюдается. Мы долго спорили с работодателями по этому поводу, и до сегодняшнего дня это мало где соблюдается», — сообщил Бадалов.

По мнению Российского независимого профсоюза угольной промышленности, 70 процентов заработной платы должны платиться шахтерам вне зависимости от объемов добычи угля и лишь 30 процентов — может зависеть от плана. «Если совсем по-русски, то мы настаиваем на том, чтобы тарифная ставка, включающая социальные гарантии, должна составлять 70 процентов. Тогда 30 процентов — это премия и все остальное, это максимум, который мы могли бы потерять в случае отказа от работы. Нужно как-то контролировать это условие. Сегодня не всегда это делается, о чем свидетельствует ситуация на "Листвяжной". Если вы помните, там многие говорили о том, что они закредитованы. Если заработная плата шахтера выплачивалась по соотношению 70 на 30, то тогда, наверное, люди бы не пошли работать дополнительно и не игнорировали условия безопасности», — поделился представитель профсоюза.

Авария в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла утром 25 ноября. В результате ЧП погиб 51 человек, среди которых были отправившиеся на поиски горноспасатели. Согласно последней информации, пострадали 99 россиян, кроме того, госпитализированы 16 человек.