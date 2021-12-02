В Москве начали дробить квартиры ради выгодной продажи

Realiste: в 2021 году площадь квартир в новостройках Москвы уменьшилась на 10 процентов

С начала 2021 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках Москвы увеличилась почти на 22 процента, а площадь квартир в среднем уменьшилась на 10 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании Realiste.

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Как отмечают аналитики, квартиры стали дороже, и застройщики начали дробить их ради максимально выгодной продажи. В районе метро «Таганская» средняя площадь нового жилья за 11 месяцев текущего года сократилась почти на 37 процентов, около «Динамо» — на 34 процента, подсчитали специалисты.

Резкий рост цен на жилье в Москве и в России в целом эксперты объясняют высокой инфляцией, запуском льготной ипотеки, удорожанием стройматериалов и рабочей силы, недостаточностью предложения. У молодых людей минимум шансов купить свое жилье — в отличие от их родителей, которые в свое время поголовно стали собственниками недвижимости, подчеркнули в Realiste.

Ранее в сети высмеяли микроквартиру с туалетом и кухней на балконе, выставленную на продажу в Барнауле. Россияне указали на нелепость такой планировки. Некоторые усомнились в ее легальности.