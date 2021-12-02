В Госдуме предложили новые штрафы для водителей

Депутат Госдумы Нилов предложил штрафовать за опасное вождение на пять тысяч рублей

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР разработали законопроект, согласно которому устанавливаются штрафы за опасное вождение. Об этом сообщил председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

По его словам, агрессивное вождение может совершаться лишь умышленно, при осознании противоправного характера своих действий. Об этом, как отметили авторы документа, свидетельствуют многочисленные видеоролики в соцсетях, на которых водители устраивают гонки на дорогах и демонстрируют неуважение к другим участникам движения.

Законопроект устанавливает штраф за агрессивное вождение в размере пять тысяч рублей, уточнил депутат. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от пяти до десяти тысяч рублей или лишением водительских документов на срок до года, заключил он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что штрафы за отсутствие техосмотра после принятия закона о его отмене будут касаться тех водителей, для кого процедура останется обязательной. Профильные комитеты парламента по транспорту и по законодательству проконтролируют вопрос уточнения положений статьи 12.5 КоАП России, добавил он.