В Госдуме объяснили новые штрафы за техосмотр

Штрафы за отсутствие техосмотра (ТО) после принятия закона об его отмене будут касаться тех автолюбителей, для кого процедура останется обязательной. Так новые штрафы объяснил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым», — отметил спикер Госдумы.
Он добавил, что профильные комитеты парламента по транспорту и по законодательству проконтролируют вопрос уточнения положений статьи 12.5 КоАП России.
По словам Володина, решение об отмене обязательного ТО затронет примерно 50 миллионов транспортных средств, среди которых есть легковые автомобили и мотоциклы. Однако такси, автобусы, грузовые автомобили и коммерческий транспорт будут обязаны проходить техосмотр после окончательного принятия законопроекта.
Ранее стало известно, что в Госдуме в первом чтении поддержали законопроект об отмене обязательного техосмотра личного транспорта.