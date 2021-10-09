МВД подтвердило планы упростить техосмотра автомобилей

МВД России обсуждает различные варианты изменений упрощения техосмотра автомобилей. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-центре ведомства.

«Проводится обсуждение с профессиональным сообществом различных вариантов корректировки существующих обязательных требований к диагностике транспортных средств», — подтвердили в МВД. При этом отметили, что детальный комментарий пока давать рано.

22 сентября газета «Коммерсантъ» выяснила, что в МВД предложили дополнительное упрощение процедуры техосмотра для тех транспортных средств, которые будут обязаны проходить диагностику: грузовиков, автобусов и такси. Так, в ведомстве задумали отказаться от проверки уровня загрязняющих веществ в выхлопе, проверки трещин в лобовом стекле, замков дверей, систем обогрева, регулировки сидений и обдува ветрового стекла.

Минтранс представил проект об упрощении техосмотра в августе. В ведомстве высказали мнение, что количество обязательных пунктов для проверки можно сократить с 82 до 59.

Ранее сообщалось, что Госдума внесла законопроект об отмене обязательного техосмотра для владельцев автомобилей. Обязательный техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов машины или мотоцикла старше четырех лет. Данная инициатива распространяется исключительно на физических лиц. Документ одобрили в правительстве. Он может быть принят до конца 2021 года.

