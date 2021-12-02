В России спрогнозировали снижение спроса на путешествия внутри страны

Решение Роспотребнадзора о планируемом сокращении срока действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов может привести к снижению спроса на путешествия внутри страны. Об этом «Интерфаксу» заявила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, заявление Роспотребнадзора напрямую затрагивает интересы туристов, так как ПЦР-тесты нужны во многих регионах для заселения в гостиницы и при посещении общественных мест.

«По данным туроператоров, сообщения о появлении нового штамма уже негативно повлияли на активность и на выездных, и на внутренних направлениях. А заявление Роспотребнадзора о ПЦР-тестах способно затормозить спрос еще больше, тем более что на Новый год Попова (Анна Попова, главный санитарный врач России — прим.« Ленты.ру») рекомендовала россиянам оставаться дома», — спрогнозировала пресс-секретарь РСТ.

Тюрина считает, что сокращение срока действия ПЦР до 48 часов фактически лишает россиян возможности путешествовать. «При переездах из региона в регион трудно успеть сделать тесты вовремя. А экспресс-тест в некоторых субъектах стоит почти пять тысяч рублей», — добавила она.

Ранее в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что срок действия ПЦР-теста, который показывает наличие в организме вируса COVID-19, будет сокращен с 72 до 48 часов. Такое решение, по ее словам, принято на фоне распространения нового и более опасного омикрон-штамма коронавируса.