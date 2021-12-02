Российский губернатор порассуждал о смертниках на совещании по коронавирусу

Губернатор Курской области Роман Старовойт во время совещания ситуационного центра сравнил со смертниками обладателей медотводов от прививки, которые отказываются сидеть дома. Видео заседания опубликовано в группе администрации региона во «ВКонтакте».

Такая формулировка прозвучала в ответ на слова заместителя губернатора Андрея Белостоцкого о том, что в регионе многие оформляют себе медотводы от прививки, при этом продолжая посещать рестораны, магазины и другие общественные места.

«Они смертники, Андрей Викторович, понимаете? Ну не хочет человек жить», — сказал губернатор.

Старовойт отметил, что достаточным основанием для медотвода может служить ограниченный список показаний: терапия онкологического заболевания, подготовка к операции и аллергия на компоненты прививки.

В ходе совещания Старовойт также раскритиковал противников QR-кодов для вакцинированных, предложив им вместо него «ходить с мятой бумажкой, как староверы». «У многих сейчас паранойя по поводу QR-кодов, цифровизации. (...) Не хочет человек иметь QR-код — удобное цифровое прочтение, пусть ходит со справкой, с этой мятой бумажкой, как старовер, и везде показывает ее, ну ничего страшного», — заявил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов предложил противникам вакцинации «идти в лес, сидеть там и никого не заражать». Фраза «мое тело — мое дело», по его мнению, не может служить оправданием для антипрививочников.