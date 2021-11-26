В Госдуме антипрививочникам предложили «сидеть в лесу»

Фраза «мое тело — мое дело» не может служить оправданием для антипрививочников. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Рифат Шайхутдинов, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва».

Он отметил, что таких людей следует держать на домашнем карантине. «Раз вы не пойдете [прививаться], значит, вы не имеете права сюда приходить, вы не имеет права на работу ходить», — подчеркнул депутат. По его мнению, противники вакцинации должны «идти в лес, сидеть там и никого не заражать».

Кроме того, Шайхутдинов выступил с инициативой вводить барьеры для работодателей.

Ранее главврачи крупных ковидных больниц страны пригласили на «экскурсию» в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. В их числе оказались лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, а также певец и композитор Юрий Лоза.

В свою очередь, Шукшина в ответ на предложение медиков пригласила врачей в «зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Ее заявление поддержал актер Егор Бероев. Кучера объяснил, что не является антипрививочником, но выступает против принудительной вакцинации.