Врач объяснил скепсис медиков насчет снижения уровня заболеваемости COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил в разговоре с «Лентой.ру», почему медики скептически относятся к возможному снижению уровня заболеваемости COVID-19 в ближайшее время.

Ранее исследования компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе» показали, что врачи не ожидают снижения уровня заболеваемости коронавирусом в ближайшее месяцы. Около трети опрошенных (29 процентов) считают, что количество заболевших COVID-19 скоро возрастет, большинство (42 процента) ожидают незначительного роста новых диагнозов, и лишь 11 процентов думают, что в ближайшее время продолжится снижение заболеваемости.

Кондрахин согласился с мнением большинства медиков и объяснил, что явных предпосылок для того, чтобы полагать, что болезнь отступит в ближайшее время, пока нет. «У нас не сформирован пока коллективный иммунитет, он составляет более 50 процентов всего лишь. Кто-то не хочет прививаться, кто-то еще не переболел. Это все приводит к тому, что вирус в популяции еще циркулирует. Нам нужно как минимум выше 75 процентов, то есть у нас еще примерно 25-30 процентов людей, которые будут болеть. Отсюда можно сделать вывод, что вирус пока не отступит, потому что у нас еще нет защитных сил его остановить», — рассказал врач.

По мнению Кондрахина, привносит вклад в рост заболеваемости COVID-19 появление новых штаммов и миграция. «Миграция населения значит, что мы привозим похожие штаммы. Почему похожие? Потому что в каждой стране свой определенный штамм: французский, итальянский, английский, русский, омикрон из Южной Африки вот пришел. То есть пока у нас появляются новые штаммы, маловероятно, что мы быстро освободимся от инфекции», — заметил он.

