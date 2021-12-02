В Сочи пьяная россиянка залезла одетая в море зимой и опозорилась в сети

В Сочи россиянка залезла в море в джинсах и в кедах и попала на видео

В Сочи туристка в состоянии алкогольного опьянения залезла в море и опозорилась в сети — ее пьяный поступок попал на видео. Ролик и подробности инцидента опубликовал Instagram-аккаунт @chpsochi, рассказывающий о чрезвычайных происшествиях курортного города.

На кадрах видно, как россиянка, несмотря на шторм, решает искупаться в море в декабре прямо в одежде — она заходит в воду в одном бюстгальтере, джинсах и кедах. Далее видно, как мощная волна накрывает туристку с головой и резко откидывает назад. От удара девушку закручивает и выбрасывает обратно на берег. Отмечается, что позже случайные прохожие своими силами вытащили туристку из воды.

Пользователи сети возмутились поступком россиянки. «Позорище», «Приезжают отдыхать и ведут себя нехорошо», «Спасатели рискуют из-за дур», «Жизнь одна, зачем эксперименты такие», «Естественный отбор», «Видать, не нашла любовь в Сочи, пошла топиться!», «Ох уж эти нимфы морские», — такие комментарии оставили они.

Ранее в декабре в сети появилось видео, на котором показаны последствия разрушительного шторма в Сочи. На размещенных кадрах видно, как в прибрежной зоне, которая осталась незатопленной, валяются принесенные морем бревна и ветки вперемешку с обломками пляжной инфраструктуры.