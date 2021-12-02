На Украине сообщили о новом уровне сотрудничества с США

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Об этом Ермак написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, стороны обсудили широкий круг тем актуальной внутренней и внешнеполитической повестки дня. Также он сообщил о новом уровне сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами.

«Я очень ценю наше постоянное и эффективное общение, а в целом качественно новый уровень сотрудничества между нашими странами», — отметил Ермак.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поддерживают тесный контакт с властями Украины. Однако она не подтвердила сообщения о дополнительной военной помощи Киеву.