Назван способ заработать на появлении нового штамма коронавируса

Появление нового омикрон-штамма коронавируса ударило по стоимости акций компаний в сфере туризма, но речь идет о временном явлении. Впоследствии бумаги подорожают, и таким способом инвесторы, вкладываясь в них, смогут заработать, заявил генеральный директор американской компании SpringOwl Asset Management Джейсон Адер в интервью CNBC.

Cнижение котировок на новостях о новом штамме в ноябре Адер назвал аналогичным тому, которое наблюдалось при обнаружении дельта-варианта коронавируса в конце 2020 года. Однако, по словам главы SpringOwl, нынешний спад будет недолгим.

Глава SpringOwl отметил, что инвесторы способны заработать больше всего именно в те периоды, когда люди обеспокоены. «Откат цен на акции прямо сейчас определенно предлагает интересные возможности», — заявил эксперт. Особый оптимизм вызывают акции казино, особенно в Макао, специальном административном районе КНР, где были введены строгие ограничения. Он также предложил обратить внимание на бумаги компании компании Las Vegas Sands, которая владеет и управляет курортами и казино в США, Макао и Сингапуре. Цена акций снизилась примерно на 50 процентов по сравнению с уровнем января 2020 года.

26 ноября, на фоне новостей о появлении нового штамма коронавируса, мировые рынки просели. S&P 500 за несколько минут с момента старта торгов упал на 1,6 процента, Dow Jones — на 2,2 процента, Nasdaq — на 1,2 процента. Негативные настроения отразились и на рынке криптовалют — биткоин потерял 6,8 процента.

Появление и дальнейшее распространения омикрон-штамма коронавируса заставили Еврокомиссию заявить о готовности ввести любые дополнительные ограничения для жителей Европейского союза. Ограничения стали вводить и другие страны. Так, 29 ноября Израиль на 14 дней запретил въезд иностранцам, а также ввел обязательную домашнюю изоляцию для своих граждан, возвращающихся из-за границы.

