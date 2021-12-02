В России модернизируют противотанковую ракету «Хризантема»

Противотанковую ракету комплекса «Хризантема» модернизируют. Конструкторское бюро машиностроения (КБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») адаптирует боеприпас для использования на российских вертолетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального конструктора КБМ Валерия Кашина.

Представитель предприятия заявил в ходе международной выставки вооружений EDEX 2021 о работе над улучшением ракеты. «Ведется модернизация ракеты "Хризантема"», — отметил Кашин.

Противотанковая управляемая ракета (ПТУР) 9М123М «Хризантема» стала одним из самых эффективных управляемых боеприпасов российского производства. Ракета входит в состав противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) 9К123 «Хризантема-С» на шасси БМП-3. Также боеприпас адаптируют для использования в составе вооружения вертолетов Ми-28НМ и Ка-52М.

Ранее источники в Минобороны России сообщили, что западное стратегическое направление усилят комплексами «Хризантема-С». Военный эксперт Виктор Мураховский отметил, что российский ПТРК может пробить броню современных танков иностранного производства.

В ноябре автор китайского портала Sohu оценил возможности комплекса «Хризантема-С». В публикации отметили, что сверхзвуковые ракеты 9М123 можно наводить по лазерному лучу или радиолокационному каналу.