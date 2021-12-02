Из-за непогоды в России вырос спрос на дворников

В России почти в два раза вырос спрос на дворников из-за циклона «Бенедикт»

Из-за непогоды и сильного снега, который принес циклон «Бенедикт» в России почти в два раза вырос спрос на дворников, сообщили в пресс-службе HeadHunter РИА Новости.

По информации агентства, спрос на рынке труда дворников в России увеличился на 93 процента, в Москве — на 129 процентов, в Санкт- Петербурге — на 134 процента. Медианная зарплата же составляет 23 212 рублей — за последнюю неделю она выросла на 1 процент.

Дворников и уборщиков в России в начале зимы 2021 года ищут работодатели из сферы розничной торговли, гостиниц и общепита, строительства и ЖКХ, сообщили в HeadHunter.

Ранее сообщалось, что во вторник, 30 ноября, циклон «Бенедикт» обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет. Синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о порядка 40 процентов месячной нормы.