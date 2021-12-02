Гинцбург одобрил одновременную прививку назальной вакциной и «Спутником Лайт»

Гинцбург: вреда от одновременной вакцинации назальным препаратом и «Спутником Лайт» нет

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург одобрил одновременную прививку от коронавируса назальной вакциной и препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы часто делаем одновременно», — поделился Гинцбург. По его словам, вреда для организма от одновременной вакцинации нет.

Ранее Александр Гинцбург рассказал, что в свете появления омикрон-штамма сокращение сроков повторной вакцинации после «Спутника V» не планируется. Вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена.

До этого он также сообщил, что назальная вакцина будет давать защиту и тем, кто ранее был привит не «Спутником V». Однако у человека должны быть антитела от других «работающих» препаратов.