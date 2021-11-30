Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл условие защиты назальной вакциной. Его слова приводит РИА Новости.

Гинцбург рассказал, что назальная вакцина будет давать защиту и тем, кто ранее был привит не «Спутником V». Однако у человека должны быть антитела от других «работающих» препаратов.

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — пояснил глава центра.

Ранее Гинцбург заявил, что при омикрон-штамме тяжелая форма коронавируса может развиваться дольше, чем при других вариантах, из-за большого количества мутаций. По его словам, благодаря этому у организма есть больше времени для выработки иммунитета. Если этот процесс будет происходить так же, как у предыдущих штаммов, то клетки памяти будут работать и защищать организм, пояснил Гинцбург.