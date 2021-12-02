Российский полицейский получил срок за изнасилование 16-летней школьницы

В Татарстане к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней школьницы приговорен бывший инспектор республиканского ГИБДД. Об этом в четверг, 2 декабря, в своем Telegram-канале сообщает руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.

Как установил суд, в феврале 2020 года полицейский познакомился с юной россиянкой в одной из социальных сетей. Позже, когда они встретились, мужчина изнасиловал свою жертву в автомобиле. После обращения потерпевшей в правоохранительные органы, инспектор сбежал и был объявлен в федеральный розыск.

Позднее в ходе оперативно-следственных мероприятий оперативники вышли на его след и задержали в доме у друга в одном из сел Лениногорского района. Несмотря на большое количество изобличающих доказательств, бывший сотрудник правоохранительных органов так и не признал своей вины.

29 июля сообщалось, что в Саратове проводится служебная проверка в отношении сотрудника местной полиции, которого подозревают в изнасиловании 18-летней россиянки по просьбе друга.