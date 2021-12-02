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Раскрыты главные ошибки при стирке белья

Представитель Ariel: снижение температуры воды при стирки наносит меньше вреда экологии
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Фото: Shutterstock

Специалисты бренда Ariel провели исследование среди двух тысяч человек и раскрыли главные ошибки, совершаемые при стирке белья. Соответствующий материал публикует The Sun.

Представитель компании, имя которого не указано, рассказал, что потребители редко задумываются о негативном воздействии частых стирок на автоматическом режиме на окружающую среду. По словам эксперта, снижение температуры воды во время стирки наносит заметно меньше вреда экологии.

«Если бы жители Великобритании стирали белье в холодной воде, то это было бы равносильно тому, что мы убрали с дорог примерно полмиллиона автомобилей: такое количество CO2 (диоксид углерода) экономится из-за такой, на первый взгляд, мелочи», — подчеркнул он.

Кроме того, исследование показало, что 68 процентов опрошенных всегда отделяют белое белье от цветного, в то время как 29 процентов признали, что не сортируют вещи — это, по словам экспертов, является ошибкой. Помимо этого, 51 процент респондентов рассказали, что случайно применяли отбеливатель во время стирки цветного белья.

По словам представителя Ariel, необходимо не пренебрегать настройками стиральной машины. Специалист порекомендовал использовать для всех вещей разный режим стирки, поскольку белье из деликатных тканей может легко испортиться.

В ходе исследования эксперты также выявили, что участники опроса часто забывают проверять карманы вещей, из-за чего случайно отправляют в барабан салфетки или монеты. Известно, что более половины опрошенных стирают вещи при минимально возможной температуре, в то время как 51 процент опасается, что стирка при 30 градусах или ниже не очистит одежду должным образом.

Отмечается, что среди респондентов были те, кто старается беречь экологию и минимизировать ее загрязнение. Например, 66 процентов запускают стирку только при полной загрузке барабана, чтобы экономить воду и энергию.

В сентябре основатель международной сети прачечных Laundryheap Деян Димитров (Deyan Dimitrov) раскрыл главные ошибки при стирке белья. Он заверил, что отбеливатель не делает одежду светлее. По его словам, использование упомянутого средства приводит к быстрому изнашиванию тканей и портит качество вещей из шерсти, кожи и шелка. «Вместо отбеливателя лучше добавлять в стиральную машину полстакана белого уксуса», — сказал он.

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