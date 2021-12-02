Лукашенко рассказал о соревновании сына с Путиным в стрельбе

Лукашенко рассказал, что его сын Николай соревновался с Путиным в стрельбе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его сын Николай соревновался с президентом России Владимиром Путиным в стрельбе. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Киселеву, сообщает РИА Новости.

«Недавно с Путиным соревнования проводил — Путин хорошо владеет оружием. С Путиным вдвоем на позиции стояли и стреляли из пистолетов», — рассказал Лукашенко, отметив, что сам не любит пистолеты.

Президент Белоруссии также поделился, что у Николая проводятся тренировки по стрельбе дважды в неделю. «Всеми видами оружия, кроме пока бронетехники. Требует, чтобы я отвез его на полигон, ну, когда-нибудь отвезу», — заключил он.

В августе 2020 года во время протестов из-за итогов выборов появилось видео, на котором Лукашенко в бронежилете пролетает в вертолете над городом и осматривает многотысячную толпу, участвующую в акции. Из вертолета Лукашенко вышел с автоматом в руке, рядом с ним шел и Николай в каске, бронежилете и с оружием.