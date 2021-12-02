У россиян захотели списывать долги по налогам без суда

Верховный суд России подготовил законопроект, предлагающий списывать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Об этом сообщил председатель ВС Вячеслав Лебедев на заседании Совета судей, пишет РИА Новости.

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Согласно документу, должники смогут в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. В этом случае взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

Как рассказал Лебедев, за девять месяцев этого года мировые судьи рассмотрели два миллиона дел о выдаче судебных приказов для взыскания налоговых задолженностей с физических лиц. Должники захотели предъявить возражения лишь в пяти процентах случаев. Сейчас забрать деньги без суда можно у неплательщиков из числа юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В середине октября глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в ближайшие три года в России не изменится налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Повышение не затронет и богатых россиян, несмотря на рост их доходов в последнее время. По словам министра, при увеличении налоговой нагрузки богатейшие граждане могут выбрать более выгодные варианты и стать налоговыми резидентами Белоруссии или Казахстана.