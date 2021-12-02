Любови Соболь заменили условные исправительные работы на реальные

Симоновский районный суд Москвы заменил бывшему юристу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Любови Соболь условное наказание по делу о проникновении в квартиру на реальное. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 2 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом суд удовлетворил представление начальника филиала № 15 ФКУ Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Москве об отмене условного осуждения и исполнения наказания, назначенного приговором.

Адвокат Соболь Владимир Воронин на своей странице в Instagram уточнил, что в результате было вынесено постановление о замене условных исправительных работ на реальные. Он подчеркнул, что решение еще не вступило в силу и будет обжаловано.

12 ноября сообщалось, что ФСИН попросила Симоновский суд отменить условное осуждение Соболь и дать ей реальный срок. В апреле ей назначили год исправительных работ условно с удержанием десяти процентов дохода. Следствие утверждает, что Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру некоей московской пенсионерки, используя форму сотрудников Роспотребнадзора.

