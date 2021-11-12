ФСИН попросила реальный срок для Любови Соболь

ФСИН попросила суд заменить исправительные работы на реальный срок для Любови Соболь

ФСИН попросила Симоновский суд Москвы отменить условное осуждение бывшего юриста ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Любови Соболь. Об этом сообщает РИА Новости.

Соболь просят дать реальный срок по делу о незаконном проникновении в жилище.

В апреле суд назначил ей год исправительных работ условно с удержанием 10 процентов дохода. Следствие утверждает, что Соболь неоднократно пыталась проникнуть в квартиру некой московской пенсионерки, используя форму сотрудников Роспотребнадзора.

Защита бывшего юриста ФБК уверяет, что дело связано с незаконным проникновением в квартиру предполагаемого сотрудника спецслужб, который имеет отношение к инциденту с Алексеем Навальным.